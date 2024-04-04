أزمة المنشطات.. شوبير يكشف سبب فساد عينة رمضان صبحي

كشف الإعلامى أحمد شوبير عن سبب فساد العينة التى تم سحبها من رمضان صبحي لاعب بيراميدز، والتى تسببت فى أزمة المنشطات.





وقال شوبير، عبر برنامج ملعب أون تايم سبورت، أن عينة رمضان صبحى لم تكن سليمة بسبب اختلاطها بالماء، وهو ما تسبب فى تلك الأزمة.



وأضاف شوبير: "مصطفى المنيرى طبيب نادى بيراميدز أرسل مذكرة كاملة إلى لجنة المنشطات خلال الساعات الماضية، للرد على الأمورالخاصة بمسألة رمضان صبحي"،موضح إلى أن الأمر يتوقف فى الوقت الحالى على الفحص النهائى.



وأشار شوبير إلى الدور الذى يقوم به شريف إكرامى فى تلك الأزمة قائلاً: "شريف إكرامى يقود الأمر فى الساعات الماضية، لحل هذهالأزمة نهائيا، خاصة أن شريف يجيد الإنجليزية، وكانت حدثت معه هذه المشكلة فى وقت سابق، قبل أن يحصل على براءة من هذا الأمر".