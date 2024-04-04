تحذير عاجل للأعبي الأهلي قبل لقاء سيمبا غدًا.. مدرب سابق يوضح

أكد الكابتن محمد يوسف، لاعب ومدرب الأهلي السابق، أنه يوجه رسالة للأهلي قبل لقاء فريق سيمبا غدًا الجمعة، قائلا:" نتيجة الفوز في الذهاب 1-0- غير مطمئنة".

وأضاف مدرب الأهلي السابق، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المباريات الأفريقية لا يكون بها أمان، فكل مباراة يتطلب فيها الفصل بين المباراة الأولى والثانية، ويتم اللاعب على الفوز.

ولفت إلى أن حارس الأهلي مصطفى شوبير، تصدي لـ أهداف كثيرة، ولذلك نطالب بالتركيز في المباراة المقبلة.

وأوضح أن المباريات الأفريقية لا يوجد بها اعتماد على الفوز في المباراة الأولى، فالأهلي مطالب منه بالتركيز في باقي المباراة، ولذلك نحذر لاعبي الأهلي من المباراة والمفاجأة التي قد تحدث، فلاعبي سيمبا سينزلون المباراة من أجل الفوز.