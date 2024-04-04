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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمل سيتحقق.. وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ليلة القدر

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

بعث اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة القدر.
وقال وزير التنمية المحلية في نص البرقية: يطيب لي أن أتقدم لفخامتكم بأصدق وأرق عبارات التهنئة ومشاعر التقدير لشخصكم الكريم بمناسبة الاحتفال بذكري ليلة القدر واحتفال مصرنا الغالية والعالم الإسلامي بهذه الذكرى المباركة سائلين المولي عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يعيدها علي فخامتكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

وأضاف اللواء هشام آمنة: وأن ينعم على مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار والأمان شاكرين عطاءكم المستمر وجهودكم المخلصة لقيادة مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصرنا الحبيبة وأن يوفقكم في تحقيق ما تصبون إليه من رفعة وتقدم وازدهار لوضع مصرنا الغالية في مصاف الدول المتقدمة... أمل سيتحقق بإذن الله، وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بقيادتكم بخير وسلام.

التنمية المحلية يهنئ السيسي ليلة القدر

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