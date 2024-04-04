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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة القدر

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس مجلس الوزراء

هنأ اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة القدر.

وقال اللواء هشام آمنة، في برقية تهنئة إلى رئيس الوزراء: "يطيب لي أن أغتنم هذه المناسبة وأن أتقدم لسيادتكم بخالص إعزازي وتقديري وبأصدق وأرق التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة القدر واحتفال مصرنا الغالية والعالم الإسلامي بهذه الذكرى المباركة".

وأضاف وزير التنمية المحلية: “سائلين المولى عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يعيدها على سيادتكم والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وأن يجعل هذه المناسبة الدينية الكريمة خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائل الشعوب الإسلامية والعربية.. في ظل مناخ ينعم فيه أبناء مصر الأوفياء بالأمن والأمان والاستقرار لتحقيق غد أفضل ومستقبل مشرق لمصرنا الغالية، في ظل قائد مسيرة البناء والتنمية الرئيس عبد الفتاح السيسي، سدد الله خطاكم وكلل بالنجاح مساعيكم، وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام”.

التنمية المحلية يهنئ رئيس مجلس الوزراء ليلة القدر

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