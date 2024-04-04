لأول مرة| وداعًا لآيفونك العادي.. موبايل iPhone جديد «بيتني ويتفرد»

أخبار حول أجهزة iPhone القابلة للطي تظهر بين الحين والآخر ، ولكن لم ترد الكثير من التقارير التفصيلية حول إطلاق وشيك لهاتف قابل للطي من Apple.

تقرير حديث يضاف إلى هذا الاتجاه - حيث يتعين على أولئك الذين يتوقعون هاتفًا iPhone قابل للطي من Apple خفض توقعاتهم. وفقًا لتقرير جديد صادر عن DigiTimes ، فقد أرجأت Apple بشكل كبير خططها لدخول سوق الهواتف الذكية القابلة للطي.

بناءً على معلومات من مصادر كورية جنوبية ، يشير التقرير إلى أن Apple قد أجلت إصدار أول هاتف قابل للطي لها من الربع الرابع من عام 2026 إلى الربع الأول من عام 2027.

يعني هذا التأخير أنه في أقرب وقت يمكننا فيه رؤية هاتف iPhone قابل للطي ، سيكون ذلك في نفس الوقت تقريبًا مع الإصدار المحتمل لهاتف Samsung Galaxy Z Fold 9.

قدمت سامسونج أول جهاز قابل للطي لها في عام 2019 وأصبحت التكنولوجيا أكثر نضجًا لدرجة يمكن استخدام الأجهزة القابلة للطي كأجهزة يومية.

في الوقت نفسه ، أجلت Apple خطط الإطلاق الخاصة بها باستمرار ، معربة عن مخاوفها من أن التكنولوجيا لم تصل بعد إلى مرحلة النضج بما يكفي لتلبية معاييرها العالية. وهذا بدوره يعطي شركة سامسونج مجالًا أكبر للسيطرة في مجال الأجهزة القابلة للطي.

ومن المثير للاهتمام ، أن Apple لم تغير خططها الخاصة بتوريد المكونات. لا يزال من المقرر أن يقدم موردو الشاشات مثل Samsung Display و LG Display شاشات مرنة لهاتف iPhone القابل للطي.

علاوة على ذلك ، يُقال أن Apple أعادت تكليف بعض أفرادها من مشروع سماعة الرأس Vision Pro الواقع المعزز / الافتراضي للعمل على هاتف iPhone القابل للطي.

تشير التقارير إلى أن Apple تفكر في تصميمين محتملين لهاتفها القابل للطي. يشبه أحدهما الكتاب ، على غرار Galaxy Z Fold ، مع شاشة خارجية مقاس 6 بوصة وشاشة داخلية مقاس 8 بوصات. التصميم الآخر عبارة عن هاتف قابل للطي على شكل صدفة ، على غرار سلسلة Galaxy Z Flip.

أما متى أو ما إذا كانت Apple ستطلق بالفعل جهازها القابل للطي ، فذلك لا يزال غير مؤكد حتى الآن. ومع ذلك ، من الواضح أن شركة كوبرتينو تعمل بنشاط على هذه التكنولوجيا ، مما يمنح الأمل في إصداره النهائي.