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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

موبايل جديد شبيه لـ iPhone بالمللي.. بـ 11 ألف جنيه فقط

موبايل جديد شبيه
موبايل جديد شبيه للـ iPhone بالمملي ..بـ 11 ألف جنيه فقط

كشفت شركة Tecno في 29 مارس عن هاتف Pova 6 Pro 5G في الهند. يعد هذا الهاتف من بين الهواتف الذكية القليلة التي تتميز ببطارية ضخمة تبلغ 6000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 70 وات ، كما يتميز بتصميم يشبه لهاتف ال iPhone.

 

سعر هاتف Tecno Pova 6 Pro 5G 

 

يأتي هاتف Tecno Pova 6 Pro 5G بخيارين ، مثل 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجابايت من سعة التخزين و 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجابايت من سعة التخزين. تبلغ أسعار هذه الإصدارات (حوالي 240 دولارًا أمريكيًا) و(حوالي 265 دولارًا أمريكيًا) على التوالي. يمكن شراء الهاتف بألوان مثل الرمادي والأخضر.

 

مواصفات Tecno Pova 6 Pro 5G

 

يتميز هاتف Tecno Pova 6 Pro 5G بشاشة AMOLED مقاس 6.78 بوصة توفر دقة FHD + ومعدل تحديث 120 هرتز. يحتوي على ماسح ضوئي للبصمة داخل الشاشة لمزيد من الأمان. يأتي الهاتف مثبتًا مسبقًا بنظام التشغيل Android 14 ، مع واجهة HiOS 14 أعلى.

يعمل Tecno Pova 6 Pro 5G بمعالج Dimensity 7020. ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت ، وذاكرة وصول عشوائي افتراضية تصل إلى 12 جيجابايت ، و 256 جيجابايت من التخزين ، وبطارية بسعة 6000 مللي أمبير. 


يمكن للTecno Pova 6 Pro 5G  أن ينتقل من 0 إلى 50 % في غضون 19 دقيقة فقط باستخدام الشاحن الموجود داخل العلبة بقوة 70 وات.

يحتوي Tecno Pova 6 Pro 5G  على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو. يحتوي اللوحة الخلفية للجهاز على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل ، وكاميرا بدقة 2 ميجابكسل ، وعدسة ذكاء اصطناعي. يوفر الجهاز ميزات أخرى ، مثل الشحن العكسي السلكي بقوة 10 وات ، ونظام إضاءة LED بتسعة أوضاع ، وهيكل حاصل على تصنيف IP53.

TECNO Tecno Pova Tecno Pova 6 Pro 5G iPhone تكنو

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