موبايل جديد شبيه لـ iPhone بالمللي.. بـ 11 ألف جنيه فقط

كشفت شركة Tecno في 29 مارس عن هاتف Pova 6 Pro 5G في الهند. يعد هذا الهاتف من بين الهواتف الذكية القليلة التي تتميز ببطارية ضخمة تبلغ 6000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 70 وات ، كما يتميز بتصميم يشبه لهاتف ال iPhone.

سعر هاتف Tecno Pova 6 Pro 5G

يأتي هاتف Tecno Pova 6 Pro 5G بخيارين ، مثل 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجابايت من سعة التخزين و 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجابايت من سعة التخزين. تبلغ أسعار هذه الإصدارات (حوالي 240 دولارًا أمريكيًا) و(حوالي 265 دولارًا أمريكيًا) على التوالي. يمكن شراء الهاتف بألوان مثل الرمادي والأخضر.

مواصفات Tecno Pova 6 Pro 5G

يتميز هاتف Tecno Pova 6 Pro 5G بشاشة AMOLED مقاس 6.78 بوصة توفر دقة FHD + ومعدل تحديث 120 هرتز. يحتوي على ماسح ضوئي للبصمة داخل الشاشة لمزيد من الأمان. يأتي الهاتف مثبتًا مسبقًا بنظام التشغيل Android 14 ، مع واجهة HiOS 14 أعلى.

يعمل Tecno Pova 6 Pro 5G بمعالج Dimensity 7020. ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت ، وذاكرة وصول عشوائي افتراضية تصل إلى 12 جيجابايت ، و 256 جيجابايت من التخزين ، وبطارية بسعة 6000 مللي أمبير.



يمكن للTecno Pova 6 Pro 5G أن ينتقل من 0 إلى 50 % في غضون 19 دقيقة فقط باستخدام الشاحن الموجود داخل العلبة بقوة 70 وات.

يحتوي Tecno Pova 6 Pro 5G على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو. يحتوي اللوحة الخلفية للجهاز على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل ، وكاميرا بدقة 2 ميجابكسل ، وعدسة ذكاء اصطناعي. يوفر الجهاز ميزات أخرى ، مثل الشحن العكسي السلكي بقوة 10 وات ، ونظام إضاءة LED بتسعة أوضاع ، وهيكل حاصل على تصنيف IP53.