7 إجراءات عاجلة لنشر ثقافة خدمة المجتمع في جميع المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن اتخاذ عددا من الإجراءات العاجلة من أجل نشر ثقافة خدمة المجتمع في المدارس .

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تعمل على تنفيذ ذلك من خلال :