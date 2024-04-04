تنفيذ حملات لرفع التراكمات والمخلفات الصلبة بدكرنس في الدقهلية

اكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة بمركز دكرنس استهدفت رفع كافة تراكمات المخلفات الصلبة والبلدية بقطعه الأرض الفضاء بمساحه ٢,٥ فدان بجوار مقابر المسلمين.



وذلك فى اطار المتابعة اليومية لمحافظ الدقهلية لاعمال منظومة المخلفات البلدية...

واوضح محمد حمص مدير عام الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وجهاز النظافة والتجميل انه تم التنسيق مع الدكتورة آمال بركات رئيس مركز ومدينة دكرنس لإخلاء المقلب المذكور ضمن الجهود التي بذلتها ومازالت تبذلها محافظة الدقهلية لرفع جميع التراكمات التاريخية بمقالب القمامة العشوائية ورفع كفاءة منظومة النظافة ومنظومة المخلفات الصلبة علي مستوي المحافظة بالتنسيق مع وزاره التنمية المحلية ومع الهيئه العربيه للتصنيع للتخلص الآمن من هذه التراكمات.



وقد وجه"مختار" لرئيس مركز ومدينة دكرنس لضرورة قيام المختصين بالجهاز الاداري لرئاسة مجلس المدينة بسرعة الانتهاء من تنفيذ مقترح للاستغلال الأمثل لقطعه الأرض المشار إليها من خلال تنفيذ مشروعات خدمية لخدمه أهالي مركز دكرنس مشددا باهمية الحفاظ علي قطعه الارض ومنع وضع اي مخلفات عليها مرة اخري ليتم استخدامها فيما يعود بالنفع علي مواطني مركز ومدينة دكرنس.



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