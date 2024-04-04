عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جمعيتي والنيل الاستهلاكية.. قرار عاجل بشأن متهمي قضية رشوة التموين

السلع الغذائية
السلع الغذائية

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة في العباسية، تأجيل جلسات محاكمة المتهمين في قضية “رشوة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، لجلسة 9 مايو لتعذر حضور المتهمين.

تفاصيل قضية رشوة التموين

النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم من التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.

واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي»، و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.

وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، إن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.

وتضمنت أسماء المتهمين في قضية رشوة التموين كلا من “أحمد. م”، مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. على"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ن"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و“م. ف”، مدير إدارة حسابات بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ب"، رئيس مجمع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أيمن. ف"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد. ح"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"معتز. م"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"رامي. ح"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"مصطفى. ك"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أسامة. م"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"حسن. ع"،  محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.

كما شملت أسماء المتهمين في قضية رشوة التموين كلا من “أحمد. م”، صاحب منفذ جمعيتي، و"محمد. أ"، صاحب محل تموين، و"رامي. س"، صاحب محل بقالة تموينية، و"سعيد. ح"، مدير محل بقالة تموينية، و"إسحاق. ك"، صاحب منفذ دوس، و"عصام. ر"، صاحب منفذ عصام رفعت، و"محمود. م"، معهد فني تكنولوجيا، و"إبراهيم. ف"، صاحب محل بقالة تموينية، و"ممدوح. م"، صاحب محل بقالة تموينية، و"شريف. ع"، باحث بجهة عليا،و"محمد. أ"، عاطل، و"ماهر. أ"، مدير بقالة رضا شعبان، و"نورا. ع"، صاحبة منفذ نورا، و"محمد. إ"، صاحب بقالةتموينية، و"علي. م"، مدير بقالة إسراء يوسف، و"علي. ك"، صاحب منفذ علي كامل، و"همت. م"، صاحبة محلتموين، و"نادية. أ"، ربة منزل، و"كارم. م"، صاحب منفذ جمعيتي، و"صلاح. إ"، صاحب منفذ صلاح إبراهيم، و"تامر. م"، صاحب منفذ تامر محمد، و"نورة. ش"، صاحبة منفذ جمعيتي، و"عادل. إ"، مدير منفذ.

رشوة التموين السوق السوداء الزيت التمويني القابضة للصناعات الغذائية النيل للمجمعات الاستهلاكية شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دفعة واحدة

انخفاض 4 درجات ورياح.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي في هذا الموعد

60 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد تحرك الحكومة.. والبيض مفاجأة

بسبب الدواجن| رئيس شعبة القصابين يتوقع انخفاض أسعار اللحوم لـ 120 جنيها

دعاء ليلة القدر 25 رمضان.. بـ3 كلمات يسخر الله لك الأرض ومن عليها

نزلت تاني.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض قبل العيد بأيام

بعد محاولات عدة لإنقاذه| وفاة الشاب طه بعد سقوطه في بئر.. وجهود مكثفة لاستخراج الجثمان

تصريحات نارية من شريف إكرامي على مطالب اعتذار رمضان صبحي لـ الأهلي

ترشيحاتنا

بحوزتهم مليون دولار .. ضربة مدوية لعصابة الإتجار في العملة بالقاهرة

بحوزتهم 52 مليون جنيه.. سقوط عصابة تتاجر في النقد الأجنبي بالقاهرة

صلة رحم يحتل المركز الأول.. ناقد يكشف أفضل 5 مسلسلات بموسم رمضان

الصومال تطرد سفير إثيوبيا وتغلق قنصليتين لها على أرضها

جمعيتي والنيل الاستهلاكية.. قرار عاجل بشأن متهمي قضية رشوة التموين

قبطى أسواني ينظم إفطار الوحدة الوطنية الجماعي لأهالي كوم أمبو |شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتردد فى دعمك وأحيانًا يُسيئ فهمك.. صفات الرجل المُتردد

إسرائيل وجدتها أخيرًا.. ما قصة البقرة الحمراء آخر نبوءة لهدم المسجد الأقصى؟

بسبب الدواجن| رئيس شعبة القصابين يتوقع انخفاض أسعار اللحوم لـ 120 جنيها

أشخاص يحتاجون الزنك في أجسادهم أكثر من غيرهم .. اعرف السبب

فيديو

ثورة داخل ليفربول.. مايكل إدواردز يهز عرش صلاح مع الريدز

محسن منصور يكشف لـ «صدى البلد» كواليس تفاعل الجمهور مع أدواره

معايا سكرينات والناس كانت بتقولك حرام.. طليقة مطرب المهرجانات مسلم تفجر مفاجأة

خونتني وأنا مهتمة بيك.. ميكا طليقة مطرب المهرجانات مسلم ترد عليه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

اﻟﻤﺰﻳﺪ