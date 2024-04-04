إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالشرقية تستخرج 1071 شهادة استبيان تراخيص

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام، انتهت خلال شهر مارس الماضى من إعداد وتسليم 1071 شهادة استبيان تراخيص إقامة مبانٍ داخل الحيز العمراني توضح أبعاد قطعة الأرض الخاصة بالمواطنين موقع من الناحية التخطيطية، فضلاً عن إعطاء 84 موافقة فنية على أعمال الحفر، واستيفاء 7 طلبات ضرائب، بالإضافة إلى الانتهاء من تدقيق الإحداثيات لـ 42000 قطعة أرض أملاك دولة بغرض التقنين وترسيمها على خريطة معلوماتية موحدة، كما تم الانتهاء من 25 مشروع منفعة عامة لقطع أراضٍ بغرض استخراج قرارات تخصيص للنفع العام.

وشدد محافظ الشرقية على أهمية إجراء المعاينات وتدقيق الإحداثيات وأعمال الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تتطلب التعاون والتنسيق الدائم بين إدارة نظم معلومات البنية التحتية ووحدة المتغيرات المكانية لرصد أي أعمال بناء عشوائي، وكذلك التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية.

من جانبها، أوضحت المهندسة داليا سليم، مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام، أن أعمال الإدارة تتمثل في اكتشاف جميع المرافق تحت الأرض بأجهزة كشف مغناطيسي متطورة، ورفع المرافق المكتشفة وتحويل بياناتها إلى خرائط جغرافية (ورقية – رقمية)، ومتابعة أي إنشاءات للمرافق تحت الأرض من بدء العمل حتى نهايته وتسجيلها في قاعدة البيانات مع تجهيز خرائط العمل التنفيذي (AS-BUILT) واستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية GIS باستخدام أقوى البرامج في العمل ARC - GIS لإنشاء قاعدة بيانات علمية لشبكات المرافق، وإعطاء صورة واضحة لمخططي ومتخذي القرار بمحافظة الشرقية بالبيانات التفصيلية على خرائط أساسية موضح عليها جميع المرافق التي تعترض مناطق عمل المشروعات.