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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: إقدام حكومة الاحتلال على اجتياح رفح الفلسطينية تهديد لاتفاقية السلام

إيهاب رمزي، عضو مجلس
إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب

حذر الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى من تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التى أشار فيها الى أن الضغط العسكري على حركة حماس هام جدا من أجل إعادة المخطوفين من قطاع غزة وأنه لا يوجد تردد لدخول القوات الإسرائيلية إلى مدينة رفح الفلسطينية وأن بلاده تعمل الآن على إجلاء السكان للدخول إلى المدينة والتغلب على كل الضغوط رغم معارضة الرئيس الأمريكي جو بايدن معتبراً هذه التصريحات بمثابة استخفاف كبير بقرار مجلس الأمن الدولي الذى أصدره يوم الاثنين الماضى وطالب فيه بالوقف الفوري لإطلاق النار.


وطالب " رمزى " فى بيان له أصدره اليوم من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي للوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة مشيراً إلى ضرورة أن يعى المجتمع الدولى التحذيرات الواضحة والحاسمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى من اقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي للقيام بأى عمل عسكري داخل رفح الفلسطينية.


كما طالب الدكتور إيهاب رمزى من المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية اتخاذ جميع الإجراءات لإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤكداً أن انهاء الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين لن يتحقق إلا بحل الدولتين وتحقيق حلم الفلسطينيين فى إقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.


وقال الدكتور إيهاب رمزى : إنه يجب على حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن تعى وتدرك جيداً أن أى اقدام منها على اجتياح رفح الفلسطينية فيه خطورة كبيرة ويهدد معاهدة السلام ويهدد مسيرة السلام بمنطقة الشرق الأوسط ومصر متأهبة للرد على أى خطر يهدد أمنها واستقرارها

إيهاب رمزى مجلس النواب الاحتلال الاسرائيلي غزة

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