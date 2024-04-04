الكرملين: العلاقات بين روسيا وحلف الناتو تدهورت وقد تصل إلى المواجهة

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) تدهورت بالفعل إلى مستوى المواجهة المباشرة.



وأضاف بيسكوف ردًا على سؤال حول كيفية تقييمه لوضع علاقات روسيا مع حلف شمال الأطلسي، ومدى حجم مخاطر التصعيد حيث إن تدهورت هذه العلاقات الآن إلى مستوى المواجهة المباشرة، مع دول الناتو، لم يعد التحالف نفسه شيئًا يتزايد باستمرار، ولكنه متورط بالفعل في الصراع حول أوكرانيا، و يواصل الناتو تحركه نحو حدودها، توسيع بنيتها التحتية العسكرية باتجاه حدود روسيا.

وأشار بيسكوف إلى أن حلف شمال الأطلسي يواصل إظهار جوهره، لأن الناتو تم تصوره كتحالف، قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتكوينه وإنشائه وإدارته كأداة للمواجهة في القارة الأوروبية في المقام الأول.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن فشل خطط حلف شمال الأطلسي (الناتو) في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا يدفع الحلف إلى إجراءات قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني ​​في جميع أنحاء العالم.