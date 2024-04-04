أحمد حسن: اتحاد الكرة يجتمع لحسم ملف مباراة الاهلي والزمالك

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن اجتماع اتحاد الكرة لحسم ملف مباراة القمة عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك





وكتب احمد حسن :"مصدر.. اجتماع ثلاثي بين اتحاد الكرة ومسئولي القطبين خلال ساعات لحسم ملف مباراة القمة".





ملايين على الأبواب

وفي نفس السياق كان قد رد الاعلامي سيف زاهرعلى المعارضين لفكرة إقامة مباراتي الأهلي والزمالك بـ دوري نايل في السعودية عبر حسابه بموقع فيسبوك.



وقال سيف زاهر : الماتش هيدخل أكتر من 250 مليون جنيه وليه الناس بتعترض!

كما رفضت إدارة الاهلي الحصول علي 500 ألف دولار نظير اقامه مباراته مع الزمالك بالدوري المصري في السعودية،مبديا رغبته في الحصول علي ٢ مليون دولار.