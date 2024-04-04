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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موجهًا اتهامًا خطيرًا.. ماكرون يندد بتلميحات روسيا بعد مكالمة وزيري دفاع البلدين

ماكرون وبوتين
ماكرون وبوتين

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أنه ليس لديه شك في أن روسيا ستحاول استهداف أولمبياد باريس هذا الصيف.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال ماكرون، ردا على سؤال مراسل حول ما إذا كان يعتقد أن روسيا ستحاول استهداف الألعاب الأولمبية، إنه "ليس لدي أي شك على الإطلاق، وخصوصا من الناحية المعلوماتية".

كما ندد بتصريحات روسية تنطوي على "تهديد" بعد مكالمة وزيري دفاع البلدين.

وقال ماكرون إن تلميحات روسيا بعلاقة الاستخبارات الفرنسية بهجوم موسكو سخيفة.

وأجرى وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو،  ونظيره الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، أمس الأربعاء، مناقشات حول الهجوم الإرهابي الأخير الذي ضرب قاعة حفلات في موسكو.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية، قدم ليكورنو خلال الاتصال الهاتفي تعازيه لشويجو في الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعة كروكس للحفلات في أواخر مارس وأسفر عن مقتل 144 شخصا، بحسب وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية.

وحاول وزير الدفاع الفرنسي إقناع شويجو بعدم تورط أوكرانيا والدول الغربية في الهجوم.

ومن جانبه، أكد شويجو أن التحقيق الجاري في الهجوم الإرهابي سيكون شاملا لضمان محاسبة جميع الأطراف المسؤولة.

وفيما يتعلق بتصريحات قصر الإليزيه حول نشر وحدة فرنسية في أوكرانيا، حذر شويجو من أن مثل هذه الأعمال يمكن أن تخلق مشاكل لفرنسا نفسها.

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