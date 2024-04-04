لقطات من مران سيمبا التنزاني استعدادا لمواجهة الأهلي غدا

شارك الإعلامي أحمد شوبير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لقطات من مران سيمبا التنزاني استعدادا لمواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.





مباراة الأهلي وسيمبا .. يترقب الملايين من عشاق وجماهير المارد الأحمر، مباراة فريقهم القادمة بدوري أبطال أفريقيا،واستعدادات الفريق رغم الغيابات.

ويفتقد الأهلي خدمات العديد من اللاعبين بسبب الإصابة أو لأسباب فنية تحول دون مشاركتهم.. فمن هم؟





يذكر أن الأهلى حقق فوزًا مهمًّا خارج الأرض بالفوز على سيمبا بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا ‏فى الدقيقةالخامسة من زمن المباراة التى جمعت الفريقين فى ذهاب ربع نهائي ‏دوري أبطال أفريقيا.‏

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسيمبا

يمكن لعشاق وجماهير النادي الأهلى، مشاهدة جميع مباريات فريقهم فى دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات"بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.





تشكيل الأهلى المتوقع أمام سيمبا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - عمرو السولية.

خط الهجوم: حسين الشحات - أنتوني موديست - بيرسي تاو.

E46D860C-BE31-4AA7-8E7A-A3873D976ECE

A11C1657-BF61-4211-9B1B-BCA861667296

DE5C760A-71D2-42CE-9C67-D7AEC4F95E66