أكلات رمضان.. طريفة عمل السلطة الباكستانية|فيديو

قدم الشيف محمد رؤوف، طريقة عمل السلطة الباكستانية، موضحا المقادير اللازمة لتحضيرها بخطوات سهلة ومميزة في المنزل.



وأوضح الشيف محمد رؤوف، عبر برنامج مطبخ ست الستات، مع الإعلامية دينا رامز، المذاع على قناة صدى البلد، أن مقادير عمل السلطة على الطريقة الباكستانية، تتكون من التالي (3 أكواب حمص مطبوخ - بطاطس مسلوقة - كمون - عصير ليمون - بصل أحمر متوسطة - كزبرة - هالبينو - ملح - فلفل حلو - شرائح ليمون للتقديم).



وأكد الشيف محمد رؤوف، أن هذه السلطة من الوجبات المفضلة لدى الشعب الباكستاني في شهر رمضان، قائلا:"تشبه أكلات الشارع هنا في مصر ولها شعبية كبيرة".