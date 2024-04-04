تحذير برلماني عاجل بشأن اقدام حكومة الاحتلال باجتياح رفح الفلسطنية.. نواب: نطالب المجتمع الدولي بالتدخل السريع لوقف الحرب ومصر دائما داعمة للقضية

نواب البرلمان عن اقدام الاحتلال علي اجتياح رفح الفلسطينية:

نطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف إطلاق النار في غزة

ندين بأشد عبارات الإدانة ما تقوم به إسرائيل

محاولة تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في غزة عن طريق المساعدات

حذر عدد من أعضاء مجلس النواب، من تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التى أشار فيها الى أن الضغط العسكري على حركة حماس هام جدا من أجل إعادة المخطوفين من قطاع غزة وأنه لا يوجد تردد لدخول القوات الإسرائيلية إلى مدينة رفح الفلسطينية وأن بلاده تعمل الآن على إجلاء السكان للدخول إلى المدينة والتغلب على كل الضغوط رغم معارضة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

واكد النواب،علي ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي للوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة

أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يتعرض لعداون إسرائيلي غاشم، تخطى فيه كل الأعراف والمواثيق الدولية، مؤكدة على دور مصر المحوري في المباحثات الجارية لوصول إلى هدنة إنسانية بالقطاع ومنع أي عملية عسكرية في رفح.

وأكدت "حارص" في تصريحات لها اليوم الخميس، خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة الذي يعاني من سياسة تجويع ممنهجة من الكيان الصهيوني، يستهدف بها إبادة جماعية للشعب الفلسطيني ودفعه إلى التهجير القسري، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الحاسم والقاطع بإجبار إسرائيل على وقف الحرب التي تدخل شهرها الثامن، مشيدة بموقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية.

وقالت حارص إنه يجب على المجتمع الدولي أن يقوم بدوره لضمان تقديم كميات كافية من المساعدات الإنسانية دون عوائق لإغاثة المنكوبين في كافة مناطق قطاع غزة.

وشددت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على ضرورة تكاتف الجهود العربية لدفع إسرائيل على وقف الحرب والتراجع عن إقتحام رفح، مشيرة في هذا السياق إلى تحركات الرئيس السيسي الهامة خلال الفترة الراهنة، آخره توجهه إلى العاصمة الأردنية عمان لملاقاة العاهل الأردني والتي أكد فيها على العواقب الوخيمة لأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.

وفي السياق ذاته،أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن حادث مقتل سبعة من عمال الإغاثة في غزة، بينهم بريطانيان و3 أستراليين وبولندي واحد، داخل قطاع غزة، في استهداف إسرائيلي لسيارتهم، أظهر ازدواجية دول الغرب في التعامل مع حرب الإبادة التي يمارسها جيش الاحتلال ضد سكان قطاع غزة، مشيرا إلى أن العالم الغربي انتفض من أجل مقتل 7 أوروبيين في الوقت الذي يباد فيه شعب بأكمله ويمارس ضده أبشع الجرائم، لكن لم نجد هذه الدول تحرك ساكنا من أجل وقف هذه الجرائم.

وقال "محسب"، إننا ندين بأشد عبارات الإدانة ما تقوم به إسرائيل من مجازر سواء كانت ضد المدنيين الفلسطينيين، أو فرق الإغاثة الدولية التي تقوم بدور إنساني مهم في ظل ما يعانيه القطاع من أوضاع إنسانية بالغة التدهور، وما يواجه السكان من شبح مجاعة حقيقية، لكن يبدو أن الموت ليس كله سواء، مشيرا إلى أن إسرائيل استهدفت منذ السابع من أكتوبر ما يقدر بـ 196 شخص من عمال الإغاثة الدوليين والأمميين، إلا أن هذا الحادث حظي بزخم كبير كون القتلى يحملون جنسيات دول حليفة لإسرائيل وتدعمها في حربها على القطاع .

وطالب عضو مجلس النواب، المجتمع الدولي أن يتحلى بالحد الأدنى من الإنسانية، وأن يتحرك لإنهاء المجازر الإسرائيلية التي راح ضحيتها حتى الآن ما يزيد عن 33 ألف فلسطيني، أغلبهم من المدنيين لاسيما النساء والأطفال، ومحاولة تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في غزة من خلال توسيع نطاق المساعدات الإنسانية ، بالإضافة إلى توقيع عقوبات اقتصادية على إسرائيل لعدم تنفيذها قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان وهو ما لم يحدث حيث ضربت إسرائيل كعادتها بالقرارات الأممية عرض الحائط.

كما، حذر الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى من تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التى أشار فيها الى أن الضغط العسكري على حركة حماس هام جدا من أجل إعادة المخطوفين من قطاع غزة وأنه لا يوجد تردد لدخول القوات الإسرائيلية إلى مدينة رفح الفلسطينية وأن بلاده تعمل الآن على إجلاء السكان للدخول إلى المدينة والتغلب على كل الضغوط رغم معارضة الرئيس الأمريكي جو بايدن معتبراً هذه التصريحات بمثابة استخفاف كبير بقرار مجلس الأمن الدولي الذى أصدره يوم الاثنين الماضى وطالب فيه بالوقف الفوري لإطلاق النار.



وطالب " رمزى " فى بيان له أصدره اليوم من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي للوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة مشيراً إلى ضرورة أن يعى المجتمع الدولى التحذيرات الواضحة والحاسمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى من اقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي للقيام بأى عمل عسكري داخل رفح الفلسطينية.



كما طالب الدكتور إيهاب رمزى من المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية اتخاذ جميع الإجراءات لإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤكداً أن انهاء الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين لن يتحقق إلا بحل الدولتين وتحقيق حلم الفلسطينيين فى إقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.



وقال الدكتور إيهاب رمزى : إنه يجب على حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن تعى وتدرك جيداً أن أى اقدام منها على اجتياح رفح الفلسطينية فيه خطورة كبيرة ويهدد معاهدة السلام ويهدد مسيرة السلام بمنطقة الشرق الأوسط ومصر متأهبة للرد على أى خطر يهدد أمنها واستقرارها