نتيجة خادعة رامي ربيعة يعلق على مباراة سيمبا غدا

نشر الإعلامي أمير هشام جزءا من تصريحات رامي ربيعة، لاعب النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب أمير هشام :"الفريق استعد بشكل جيد لمباراة العودة أمام سيمبا والفوز بهدف في تنزانيا نتيجة إيجابية وفي غاية الأهمية، ولكن نتيجة مباراة الذهاب خادعة في نفس الوقت ونحتاج إلى التركيز الشديد لآخر دقيقة من زمن مباراة العودة.

◾المباريات الإقصائية في غاية الصعوبة وتحتاج إلى التركيز الشديد و لم نحسم التأهل إلي الآن

◾نحترم فريق سيمبا بعد المستوى الذي أظهره خلال البطولة بشكل عام وفي مباراة الذهاب

◾الحضور الجماهيري مهم جدًا خلال المباراة ودعم الفريق لحسم التأهل إلي نصف النهائي

يذكر أن الأهلى حقق فوزًا مهمًّا خارج الأرض بالفوز على سيمبا بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا ‏فى الدقيقة الخامسة من زمن المباراة التى جمعت الفريقين فى ذهاب ربع نهائي ‏دوري أبطال أفريقيا.‏

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسيمبا

يمكن لعشاق وجماهير النادي الأهلى، مشاهدة جميع مباريات فريقهم فى دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات"بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

تشكيل الأهلى المتوقع أمام سيمبا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - عمرو السولية.

خط الهجوم: حسين الشحات - أنتوني موديست - بيرسي تاو.