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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأنبا باسيليوس يتفقد اجتماع شباب المرحلة الثانوية بكنيسة السيدة العذراء بجاهين

الانبا باسيليوس
الانبا باسيليوس

تفقد مساء أمس، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، اجتماع شباب المرحلة الثانوية، بكنيسة السيدة العذراء، بجاهين.

شارك في اللقاء الأب أمين توفيق، والأب يوسف غالي، راعيا الكنيسة، حيث أجرى صاحب النيافة حوارًا مفتوحًا مع شباب الاجتماع، مستعمًا إلى آرائهم، ومقترحاتهم.

وقدم الأب المطران كلمات التشجيع لأبنائه الشباب، مؤكدًا لهم أهمية المواظبة على قراءة الكتاب المقدس، والصلاة اليومية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بتعاليم كنيستنا الكاثوليكية، وممارسة الأسرار الكنسية.

وفي كلمته لخدام اجتماع المرحلة الثانوية، شدد راعي الإيبارشية أهمية استخدام وسائل متنوعة، لجذب مخدميهم، خلال الفترة المقبلة إلى الكنيسة.

وفي سياق متصل، التقى الأنبا باسيليوس أعضاء مجلس الكنيسة، بحضور الأب أمين توفيق، والأب يوسف غالي، مقدمًا كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة، مختتمًا اللقاء ببعض التوصيات الرعوية.

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