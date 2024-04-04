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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض التضخم بمنطقة اليورو أكثر من المتوقع في مارس

صدى البلد

انخفض التضخم في منطقة اليورو بشكل أكثر حدة من المتوقع في مارس إلى 2.4 في المئة على أساس سنوي، حسبما أظهرت أرقام وكالة الإحصاءات الأوروبية “يوروستات”.

كان التضخم في منطقة اليورو أقل بمقدار 0.2 نقطة مئوية الشهر الماضي مما كان عليه في فبراير. فيما توقع اقتصاديون في المتوسط، انخفاضا إلى 2.5 في المئة.

ومع انخفاض التضخم في منطقة اليورو بشكل كبير من ذروته في عام 2022، ظهر نقاش حيوي داخل البنك المركزي الأوروبي حول متى قد يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة مرة أخرى.

ويؤدي الانخفاض الجديد إلى الاقتراب من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المئة. وإذا استمر الاتجاه الهبوطي للتضخم فقد يقرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وقال عضو البنك المركزي الأوروبي روبرت هولزمان إنه لن يعارض خفض سعر الفائدة في يونيو، لكنه شدد على أهمية البيانات الداعمة الإضافية.

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