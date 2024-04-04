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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالتعاون مع الأزهر.. جامعة كفر الشيخ تنظم ندوة عن فضائل شهر رمضان

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظمت جامعة كفر الشيخ بالتعاون مع الأزهر الشريف، ندوة بعنوان "فضائل شهر رمضان" تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جاء ذلك بحضور الدكتور مجدي محفوظ، عميد كلية العلوم، ، والدكتور عادل عبد الصمد يوسف، مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ، والدكتور أحمد زيدان، مدير إدارة الدعوة بمنطقة وعظ كفر الشيخ.


تناولت الندوة، فضائل شهر رمضان، وحكمة مشروعية الصيام ومقاصد تشريعه، وضرورة تحلى طالب العلم بالفضائل وصفاء النفس، والقيم الأخلاقية الإنسانية التي هجرت من قبل بعض الطلاب والطالبات.

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الازهر الشريف الدكتور عبد الرازق دسوقي القيم الأخلاقية خدمة المجتمع

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