عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. أرامكو تطلق حملة تبرعات الصندوق الأزرق لتوفير المواد الغذائية للمحتاجين

صدى البلد

أعلنت شركة "أرامكو" اطلاق حملة تبرعات "الصندوق الأزرق" هذا العام، بهدف توفير المواد الغذائية للمحتاجين في جميع المناطق.

وبحسب وسائل إعلام سعودية؛ شملت الحملة 18 مدينة ومحافظة مختلفة، و 36 جمعية خيرية تم تدقيقها من قبل منصة إحسان، بمشاركة ألف متطوع، عملوا على تجهيز عشرة آلاف صندوق أزرق لعشرة آلاف أسرة، ويجري العمل على رفع عدد هذه الصناديق الزرقاء إلى أكثر من 16 ألف صندوق.

وعدّ النائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة في أرامكو نبيل الجامع، برنامج تبرع الموظفين سباقا دائما نحو الخير، حيث تُجمع خلاله تبرعات نقدية لتقديمها لإحدى الفئات المحتاجة، وتدفع الشركة مبلغًا مماثلًا لتبرعات الموظفين حتى يتضاعف الأثر، مما يُسهم في استدامة العمل الخيري والتضامن الاجتماعي.

ولفت كذلك  إلى توسع برنامج تبرعات الموظفين لمواكبة احتياجات المستفيدين ليصبح ولأول مرة، في عام 2019م، إمكانية أن يختار الموظفون المجال العام للتبرع تحت ثلاثة صناديق عامة، وهي: الصندوق الاجتماعي، والصندوق الطبي، والصندوق التعليمي، وهي صناديق يندرج تحتها عدد من البرامج الخاصة والفئات المستهدفة من ذوي الدخل المحدود.

وتطورت منظومة البرنامج لتصل إلى 3 حملات مختلفة تستفيد من خدماته، لتشمل؛ حملة رمضان التي انطلقت منذ عام 2002م، وفيها يتم جمع مساهمة موظفي الشركة في هذا البرنامج سنويًا خلال الشهر المبارك، والحملات الإغاثية الرسمية، وآخرها حملة الصندوق الأزرق التي تبدأ قبل شهر رمضان لتوزيع صناديق الرعاية من خلال الشريك الاستراتيجي بنك الطعام السعودي "إطعام" على الجمعيات الخيرية في المملكة.

أرامكو الصندوق الأزرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دفعة واحدة

الإعدام شنقا لـ المتهم الرئيسي بقتل الجنرال اليمني في بولاق

التوقيت الصيفي 2024.. استعد لتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

60 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد تحرك الحكومة.. والبيض مفاجأة

مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم ..فيديو

بسبب الدواجن| رئيس شعبة القصابين يتوقع انخفاض أسعار اللحوم لـ 120 جنيها

بعد محاولات عدة لإنقاذه| وفاة الشاب طه بعد سقوطه في بئر.. وجهود مكثفة لاستخراج الجثمان

تصريحات نارية من شريف إكرامي على مطالب اعتذار رمضان صبحي لـ الأهلي

ترشيحاتنا

خفاش خلص على كولا .. الأم المكلومة تكشف تفاصيل جريمة رمضان

فرصتك الأخيرة .. موعد انتهاء مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج| الحق اشتري

الحبس 3 سنوات لمسئولين في إحدى شركات الاتصال لتسريب بيانات العملاء

الأمن الروسي يعتقل 3 أشخاص متورطين بالهجوم الإرهابي في "كروكوس"

من سهرة حمراء لجريمة قتل.. نص منطوق الحكم في قضية الجنرال اليمني

أحرار غزة: حماس تعترض شاحنات المساعدات القادمة من معبر رفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير اللى عارفينها.. أطعمة تعالج تساقط الشعر وتزيد قوته

ابهري ضيوفك .. طريقة عمل البسكويت المالح

هل هناك علاقة بين ارتفاع مستويات الكوليسترول بتساقط الشعر ؟

لم تترشح.. منظمة ملكة جمال الكون تُكذب السعودية رومي القحطاني

فيديو

زيادة جديدة في أسعار السجائر .. فيديو

هل تستمر الموجة الحارة في العيد ؟

ثورة داخل ليفربول.. مايكل إدواردز يهز عرش صلاح مع الريدز

محسن منصور يكشف لـ «صدى البلد» كواليس تفاعل الجمهور مع أدواره

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ