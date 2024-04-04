السعودية.. أرامكو تطلق حملة تبرعات الصندوق الأزرق لتوفير المواد الغذائية للمحتاجين

أعلنت شركة "أرامكو" اطلاق حملة تبرعات "الصندوق الأزرق" هذا العام، بهدف توفير المواد الغذائية للمحتاجين في جميع المناطق.

وبحسب وسائل إعلام سعودية؛ شملت الحملة 18 مدينة ومحافظة مختلفة، و 36 جمعية خيرية تم تدقيقها من قبل منصة إحسان، بمشاركة ألف متطوع، عملوا على تجهيز عشرة آلاف صندوق أزرق لعشرة آلاف أسرة، ويجري العمل على رفع عدد هذه الصناديق الزرقاء إلى أكثر من 16 ألف صندوق.

وعدّ النائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة في أرامكو نبيل الجامع، برنامج تبرع الموظفين سباقا دائما نحو الخير، حيث تُجمع خلاله تبرعات نقدية لتقديمها لإحدى الفئات المحتاجة، وتدفع الشركة مبلغًا مماثلًا لتبرعات الموظفين حتى يتضاعف الأثر، مما يُسهم في استدامة العمل الخيري والتضامن الاجتماعي.

ولفت كذلك إلى توسع برنامج تبرعات الموظفين لمواكبة احتياجات المستفيدين ليصبح ولأول مرة، في عام 2019م، إمكانية أن يختار الموظفون المجال العام للتبرع تحت ثلاثة صناديق عامة، وهي: الصندوق الاجتماعي، والصندوق الطبي، والصندوق التعليمي، وهي صناديق يندرج تحتها عدد من البرامج الخاصة والفئات المستهدفة من ذوي الدخل المحدود.

وتطورت منظومة البرنامج لتصل إلى 3 حملات مختلفة تستفيد من خدماته، لتشمل؛ حملة رمضان التي انطلقت منذ عام 2002م، وفيها يتم جمع مساهمة موظفي الشركة في هذا البرنامج سنويًا خلال الشهر المبارك، والحملات الإغاثية الرسمية، وآخرها حملة الصندوق الأزرق التي تبدأ قبل شهر رمضان لتوزيع صناديق الرعاية من خلال الشريك الاستراتيجي بنك الطعام السعودي "إطعام" على الجمعيات الخيرية في المملكة.