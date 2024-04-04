تغريمه 100 ألف جنيه.. ننشر حيثيات المحكمة في اتهام شخص بحيازة الحشيش

اصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حكمها بمعاقبة متهم بالسجن 5 سنوات وتغريمه مبلغ 100 الف جنيه لاتهامه بإحراز الحشيش في البساتين.

وكشف الحيثيات، انه بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٥ بدائرة قسم شرطة البساتين أحرز جوهراً مخدراً (الحشيش) بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً (مطواة قرن غزال).

واوضحت الحيثيات، بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة و حيث أن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة و إطمان إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات و ما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه دلت تحريات المقدم أحمد إبراهيم محمد إبراهيم إسماعيل - الضابط بالإدارة العامة لمباحث القاهرة - مكتب إدارة مكافحة المخدرات - أن المتهم محمد أبو الخير محمد يوسف - يحوز و يحرز المواد المخدرة بشخصه و بمسكنه و يتخذ من مسكنه وكرا لإخفاء المواد المخدرة و يتردد على دائرة قسم البساتين مستخدما في ذلك السيارة رقم ق ل ن ماركة شيفروليه أوبترا رمادي اللون في احراز المواد المخدرة .



واشارت الحيثيات انه بضبط المتهم وتفتيش شخصه و مسکنه و السيارة المنوه عنها ، ونفاذا لذلك الإذن إنتقل على رأس قوة من الشرطة السريين لسكنه و أبصر السيارة أسفل العقار الذي يقطن به و بتوجهه لمدخل العقار أبصر المتهم ممسكا بحقيبة متوسطة الحجم فقام بضبطه و ضبط الحقيبة بيده و بتفتيشه عثر معه على سلاح أبيض مطواة قرن غزال و بتفتيش الحقيبة عشر بداخلها على عدد ٣٥ قطعة مستطيلة بنية داكنة اللون لجوهر الحشيش المخدر و بتفتيش السيارة و مسكنه لم يعثر بها على شيء ، وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقرا بإحرازه لها و حيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه قد إستقام الدليل على ثبوتها و صحة إسنادها في حق المتهم مما إطمأنت إليه المحكمة من شهادة المقدم أحمد إسماعيل - الضابط بالإدارة العامة لمباحث القاهرة - مكتب إدارة مكافحة المخدرات، و تقرير المعمل الضابط بالإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وشهد المقدم أحمد ابراهيم ، إدارة مكافحة المخدرات - أن تحرياته السرية دلت على - أن المتهم محمد يوسف - يحوز و يحرز المواد المخدرة بشخصه و بمسكنه و يتخذ من مسكنه وكرا لإخفاء المواد المخدرة و يتردد على دائرة قسم البساتين مستخدما في ذلك السيارة رقم ق ل ن ماركة شيفروليه أوبترا رمادي اللون في ترويج تجارته الأئمة ، فإستصدر إذنا من النيابة العامة بتاريخ ۲۰۲۳/۱۱/٥ الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بضبط المتهم وتفتيش شخصه ومسكنه و السيارة المنوه عنها ، ونفاذا لذلك الإذن إنتقل على رأس قوة من الشرطة السريين لسكنه و أبصر السيارة أسفل العقار الذي يقطن به وبتوجهه لمدخل العقار أبصر المتهم ممسكا بحقيبة متوسطة الحجم فقام بضبطه وضبط الحقيبة بيده و بتفتيشه عثر معه على سلاح أبيض (مطواة قرن غزال و بتفتيش الحقيبة عثر بداخلها على عدد ٣٥ قطعة مستطيلة بنية داكنة اللون الجوهر الحشيش المخدر و بتفتيش السيارة ومسكنه لم يعثر بها على شيء ، وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقرا بإحرازه لها

وكشف تقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول القانون المخدرات و وزنت ثلاثة كيلو جرام و أربعة مائة و إثنين و أربعين جراما .

و بسؤال المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنكر الإتهام المسند إليه و مثل بجلسة المحاكمة و إعتصم بالإنكار ، و شرح الحاضر مع المتهم ظروف الدعوى وملابساتها بما ينال من أدلة الثبوت.