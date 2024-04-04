نص حيثيات المحكمة في اتهام ربة منزل بحيازة الهيروين

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بالحبس مع الشغل لمدة سنة لربة منزل وبراءة 3 آخرين من تهمة حيازة الهيروين في البساتين.

وكشف أمر الإحالة، لأنهم في يوم ۲۰۲۳/۱۱/۲۱، بدائرة قسم البساتين، حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

كما أوضح أمر الإحالة أن المتهمين، حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششحن فرد خرطوش على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا ذخائر (عدد) ثلاث طلقات مما تستعمل على السلاح الناري محل الاتهام على النحو المبين بالتحقيقات.

واوضحت الحيثيات، أنه بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة و إطمان إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها و ما تم فيها من تحقيقات و ما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في ورود معلومة للنقيب وليد محمود محمد سليم - معاون مباحث قسم شرطة البساتين مفادها قيام المتهمة بإحراز كمية من المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا سيما جوهر الهيروين المخدر وبالكشف الجنائي عليها تبين أنها مطلوبة للتنفيذ عليها في القضية رقم ۱۹۳۰۱ لسنة ۲۰۲۲ جنايات البساتين المقيدة برقم ٢٢٣٦ لسنة ۲۰۲۲ كلي حلوان و الصادر ضدها فيها حكما غيابيا بالسجن المؤيد ( مخدرات) فتوجه إلى حيث أيقن تواجدها و أبصرها ممسكة بكيس نقود حريمي وبمواجهتها بالحكم الغيابي الصادر ضدها أقرت به و قام بضبط الكيس من يدها و بفضه تبين أن بداخله عدد ١٥ لفافة بلاستيكية بداخل كل منها كمية من جوهر الهيروين المخدر ، و كذا عثر على ميزان حساس، وبمواجهتها بالمضبوطات أقرت بإحرازها لها و حيث أن الواقعة على هذا النحو سالف البين قد إستقام الدليل على صحتها وصحة ثبوتها في حق المتهمة هبة س. من أقوال النقيب وليد سليم، معاون مباحث قسم شرطة البساتين بتحقيقات النيابة العامة ، وتقرير المعمل الكيماوي.

و شهد النقيب وليد سليم، معاون مباحث قسم شرطة البساتين أنه وردت إليه معلومة من مصدره السري مفادها قيام المتهمة بإحراز كمية من المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا، جوهر الهيروين المخدر و بالكشف الجنائي عليها تبين أنها مطلوبة للتنفيذ عليها في القضية رقم ۱۹۳۰۱ لسنة ۲۰٢٢ جنايات البساتين المقيدة برقم ٢٢٣٦ لسنة ۲۰۲۲ كلي حلوان والصادر ضدها فيها حكما غيابيا بالسجن المؤبد ( مخدرات فتوجه إلى حيث أيقن تواجدها وأبصرها ممسكة بكيس نقود حريمي و بمواجهتها بالحكم الغيابي الصادر ضدها أقرت به و قام بضبط الكيس من يدها و بفضه تبين أن بداخله عدد ١٥ لقافة بلاستيكية بداخل كل منها كمية من جوهر الهيروين المخدر ، وكذا عثر على ميزان حساس ، و بمواجهتها بالمضبوطات أقرت بإحرازها لها .

