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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالخيول والجمال .. تكريم حفظة القرآن الكريم بإحدى القرى بالدقهلية

زفة بالخيول والجمال
زفة بالخيول والجمال

شهدت قرية السلام التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية احتفالية لتكريم ٦٠٠ من الاطفال والشباب والفتيات من حفظة القرآن الكريم  من ابناء القرية حيث جاءت الاحتفالية بطريقة لافتة ومميزة  لمنظمى المسابقه حيث تم اختيار الحافظين للقرآن كاملا وعمل زفة على ظهور الخيول و الجمال.
حيث قام بتنظيم المسابقه والاحتفالية رابطة شباب السلام بالقرية حيث يحرصون كل عام على تنظيم المسابقة وتكريم المشاركين بطريقة مختلفة حيث يختارون الحافظين للقرآن كاملا ويجعلوهم فوق ظهور الخيول والجمال والباقى يسيرون فى مسيرة بالملابس البيضاء حاملين شهادات التقدير .
 وحرص أهالى القرية على المشاركه فى تلك الاحتفالية المميزه واطلقت السيدات الزغاريد معربين عن فرحتهم بتكريم أبناءهم .
جدير بالذكر  أنه يتم تنظيم المسابقة كل عام على مستوى الكتاتيب ويتم عمل تصفيات بعد ذلك واختيار الفائزين.
 

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القران الكريم الدقهلية تكريم حفظة القرآن من أبناء القرية محافظة الدقهلية قرية السلام دقهلية حفظة القرآن

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