المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنية لعاطل لاتجاره بالمواد المخدرة بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي ، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لعاطل لاتجاره في المواد المخدرة حشيش بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.



وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 25444 لسنة 2023 جنايات شبرا الخيمة أول المقيدة برقم 3783 كلي جنوب بنها ان المتهم محمد ح م - ١٨ سنة - بدون عمل - مقيم - الظاهر – القاهرة، لأنه في يوم 17/3/2023 بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول أحرز جوهراً مخدراً ( حشيش) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.



وتمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته 11 قطعة لمخدر الحشيش وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اقرا بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم تحرير محضور بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالتهما للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.