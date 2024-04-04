وفقا لتقرير سكاي نيوز البريطانية، حثت جيل بايدن الرئيس جو بايدن سرا على اتخاذ إجراءات لإنهاء الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس، فضلا عن الأزمة في غزة. وظهر هذا الكشف خلال اجتماع بين الرئيس بايدن ومجموعة من زعماء الجالية الإسلامية في البيت الأبيض يوم الثلاثاء.

ويُزعم أن الرئيس بايدن أخبر الحاضرين أن زوجته جيل بايدن حثته بشدة على التدخل في الصراع، معربة عن رغبتها في أن "يوقف الحرب، أوقف الصراع الآن، جو". هذه التصريحات، التي نشرتها لأول مرة صحيفة نيويورك تايمز وأكدتها شبكة إن بي سي نيوز لاحقًا، سلطت الضوء على الديناميكيات الشخصية داخل إدارة بايدن فيما يتعلق بالقضية المثيرة للجدل.

وبحسب ما ورد جرت المحادثة بعد مناقشة مع طبيب كان يعالج المصابين في غزة. وروت سليمة سوسويل، مؤسسة مجلس قيادات المسلمين السود، والتي كانت حاضرة خلال اللقاء، رد الرئيس بايدن على رؤى الطبيب. واعترف الرئيس بايدن بموقف زوجته من الصراع، مشيراً إلى تفهمه لوجهة نظرها.

السيدة سوسويل، التي تأثرت بشدة باعتراف الرئيس بمخاوف السيدة الأولى، أحاطت علما بتصريحاته، وسلطت الضوء على أهمية دعوة السيدة بايدن لإنهاء العنف في غزة.

إن الكشف عن تأثير جيل بايدن من وراء الكواليس على نهج الرئيس بايدن تجاه الصراع بين إسرائيل وحماس يسلط الضوء على مدى تعقيد عملية صنع القرار في الإدارة بشأن مسائل السياسة الخارجية.

لمزيد من السياق، تُظهر الصورة المقدمة، التي تم التقاطها في أوكرانيا عام 2022، مشاركة السيدة الأولى في الجهود الإنسانية التي يبذلها المطبخ المركزي العالمي. ويعمل هذا السياق على تسليط الضوء على المخاوف الإنسانية الأوسع نطاقًا المحيطة بالتصعيد الأخير للعنف في غزة، لا سيما في ضوء الوفاة المأساوية لسبعة من عمال الإغاثة في غارة جوية إسرائيلية، وجميعهم كانوا مرتبطين بالمؤسسة الخيرية.

تواصل إدارة بايدن مواجهة التحديات الدبلوماسية الدقيقة التي يفرضها الصراع في الشرق الأوسط، حيث تشكل الضغوط الداخلية والديناميكيات الخارجية استجابتها للأزمة المستمرة.