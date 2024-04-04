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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارة ميكروباص بالقليوبية

نقل المصابين
نقل المصابين

أصيب 6 أشخاص جراء حادث  تصادم ميكروباص مع سيارة نصف نقل أمام كافتيريا قها اتجاه بنها على الطريق السريع، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين لمستشفى لاتخاذ اللازم، ودفعت الأجهزة الأمنية بمعداتها لإزالة آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها وتولت النيابة التحقيق. 


تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم ميكروباص مع سيارة نصف نقل أمام كافتيريا قها اتجاه بنها. 


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة 6 أشخاص جري نقلهم لمستشفى وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وتم رفع أنقاض الحادث من الطريق وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخري.

تصادم الحركة المرورية تصادم سيارة ميكروباص تصادم ميكروباص تيسير الحركة المرورية

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