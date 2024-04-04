إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارة ميكروباص بالقليوبية

أصيب 6 أشخاص جراء حادث تصادم ميكروباص مع سيارة نصف نقل أمام كافتيريا قها اتجاه بنها على الطريق السريع، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين لمستشفى لاتخاذ اللازم، ودفعت الأجهزة الأمنية بمعداتها لإزالة آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها وتولت النيابة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم ميكروباص مع سيارة نصف نقل أمام كافتيريا قها اتجاه بنها.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة 6 أشخاص جري نقلهم لمستشفى وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وتم رفع أنقاض الحادث من الطريق وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخري.