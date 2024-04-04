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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن: أوكرانيا ستحصل في النهاية على عضوية الناتو

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن أوكرانيا ستنضم في نهاية المطاف إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث لا يزال الدعم الذي تقدمه الدول الأعضاء "صلبًا للغاية" لكييف.


وأضاف وزير الخارجيه الأمريكي للصحفيين في بروكسل أن هدفنا في قمة واشنطن هو المساعدة في بناء جسر إلى تلك العضوية"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية. 


وقالت مساعدة وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي سيليست فالاندر في وقت سابق إن قمة واشنطن ستتخذ خطوات تشكل جسرا موثوقا لعضوية أوكرانيا النهائية في الناتو. 


ومن المقرر أن تعقد القمة في الفترة من 9 إلى 11 يوليو.

وزير الخارجية الامريكي بلينكن حلف شمال الأطلسي الناتو عضوية الناتو

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