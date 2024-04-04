محافظ الوادي الجديد يتفقد السوق الحضاري بالفرافرة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، سوق الفرافرة الحضاري، وذلك خلال جولته التفقدية بالمركز، يرافقه الدكتور ياسر محمود رئيس المركز.

حيث أشاد بتنوع الأنشطة التجارية وانتظام عمل السوق الذي يتيح مكان حضاري للباعة والمواطنين من أهالي المركز، موجهًا بالحفاظ على نفس المستوى من الخدمة، والإعلان عن الأسعار بشكل واضح بالمحال؛ لمنع استغلال المواطنين، وتوفير كميات من الأسماك الطازجة من إنتاج بحيرة باريس بالسوق.

كما وجه بمتابعة انتظام أصحاب المحال بتشغيلها وفي حال عدم الجدية يتم سحبها وإعادة طرحها.