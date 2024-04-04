جيش الاحتلال يشوش على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس إنه قام بالتشويش على أنظمة تحديد المواقع في جميع أنحاء البلاد في 4 أبريل "لتحييد تهديدات معينة".

وأوضح المتحدث بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هاجاري أنه "في الـ 24 ساعة الماضية بدأنا تدخل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وهذا يسمح لنا بتحييد بعض التهديدات"، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

وفي وقت سابق، نشر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي منشورا باللغة العبرية على منصة إكس، هدد فيه إسرائيل بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية في سوريا.

وقصفت القوات الجوية الإسرائيلية القنصلية الإيرانية ومقر إقامتها في العاصمة السورية في الأول من أبريل وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن سبعة مستشارين عسكريين إيرانيين قتلوا في الهجوم على القنصلية.