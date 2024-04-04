عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نص حيثيات براءة متهم من الاتجار بالمخدرات في دار السلام

صدى البلد

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها ببراءة ‏متهم من تهمة الاتجار في المُخدرات بدار السلام. ‏

 

وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.س لأنه وآخر سبق الحكم عليه في يوم 3 نوفمبر 2022 ‏بدائرة قسم دار السلام حازا وأحرزا مُخدري الحشيش والبنزوديازين المُخدرين. ‏

وقالت المحكمة إنها قد أحاطت وقائع الدعوى وظروفها وإنها لا تطمئن إلى صحة الاتهام ‏القائم فيها ذلك أنه من المُقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة إسناد التهمة ‏إلى المتهم كي يقضي ببراءته. ‏


وأضافت الحيثيات :"الرواية التي سطرها ضابط الواقعة بمحضره وأدلى بها بتحقيقات ‏النيابة العامة لا تطمئن المحكمة إلى صدقها ومصداقيتها ومن دواعي عدم الاطمئنان أنه ‏ليس من المتصور عقلاً ومنطقاً أن يقوم المتهم بإحراز سلاح أبيض "كتر" وحمله بطريقة ‏ظاهرة بالطريق العام جهاراً وعلى رأى ومسمع من المارة". ‏

 

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المُستشارين خالد عبد ‏الغفار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ عبد الظاهر كامل.

الاتجار بالمخدرات الطريق العام المستشار حمدي السيد الشنوفي جنايات القاهرة قسم دار السلام محكمة جنايات القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من رمضان.. أكثر من العبادة والذكر والصلاة على النبي

فتاة الإسكندرية .. القبض على بطلة الفيديوهات الخادشة بالإنترنت

التوقيت الصيفي 2024.. استعد لتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

الإعدام شنقا لـ المتهم الرئيسي بقتل الجنرال اليمني في بولاق

بسبب الدواجن| رئيس شعبة القصابين يتوقع انخفاض أسعار اللحوم لـ 120 جنيها

بعد محاولات عدة لإنقاذه| وفاة الشاب طه بعد سقوطه في بئر.. وجهود مكثفة لاستخراج الجثمان

قرار شديد جدا.. تعليق صادم من خالد الغندور على تصاعد أزمة الشحات والشيبي

مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم ..فيديو

ترشيحاتنا

5 ولا 6 أيام؟.. إجازة عيد الفطر لموظفي القطاع الخاص

دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من رمضان.. أكثر من العبادة والذكر والصلاة على النبي

6 أيام عطلة عيد الفطر المبارك.. تعرف على حقك في الإجازات الرسمية بالقانون

خصم 50% لمدة 3 أيام للتصالح في مخالفات المرور

نصر أبو الحسن: إياد العسقلاني لن يلعب في مصر سوى للنادي الإسماعيلي

صدقة الفطر وحق الله في المال.. موضوع خطبة الجمعة الأخيرة من رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المداح 4 الحلقة 26.. فتحي عبد الوهاب يهدده بالانتقام منه ومن عائلته

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

مسلسل جودر الحلقة 10.. وليد فواز يحرق دكان ياسر جلال يوم زفافه

تعالج الإجهاد والضعف.. اكتشف فوائد وأضرار حبوب الخميرة

فيديو

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

اتحملت اللي محدش يتحمله.. ميكا البغداد ترد على "مسلم " وتكشف سبب انفصالهما

يسرا قالتلي مش هتباس إلا من أحمد عز.. إيناس الدغيدي تكشف قصة غريبة

زيادة جديدة في أسعار السجائر .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ