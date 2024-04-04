رئيس نادي الإسماعيلي: لا أخشى أنباء مفاوضات الأهلي مع إياد العسقلاني

نشر الإعلامي أمير هشام تصريحات نصر أبو الحسن رئيس نادى الإسماعيلي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وجاءت تصريحات نصر أبو الحسن رئيس نادى الإسماعيلي كالآتي :

◾لا أخشى من أنباء مفاوضات الأهلي مع إياد العسقلاني

◾وضعنا بندًا في عقده مع النادي الروسي يمنعه من العودة إلى مصر إلا لنادي الإسماعيلي في أول موسمين

◾لو الأهلي كان يريد إياد كان تحدث معنا في النهاية أنا أريد مصلحة النادي وقمت ببيعه بمليون دولار لأنني كنت أريد العملة الصعبة

◾هناك بند في عقد اللاعب بنسبة 10% إعادة بيع لأي نادي آخر و 5% حق رعاية نحصل عليها من النادي الذي سيرحل له بعد ذلك

◾علاقتي جيدة جدًا بالكابتن محمود الخطيب وكابتن حسن حمدي ولايوجد خلافات حاليًا مع الأهلي

◾هناك مخطّط لاستضافة مجلس إدارة النادى الأهلى فى الإسماعيلية ونقوم أيضًا بزيارة الأهلي لإنهاء فكرة التعصب بين الجمهور

◾ما المانع من بيع عبد الرحمن مجدي للأهلي حال تلقينا عرضًا يرضي طموحاتنا وطموحات اللاعب

◾الجمهور يحكم دائمًا بالعاطفة لكن المسؤول يرى ما لم يرونه هناك مشاكل داخل النادي لا يجوز أن تقال

◾من الممكن أن نستغنى عن لاعب ليس فقط لمجرد أننا نحتاج للأموال ربما لا يتعاون مع زملائه هناك أشياء كثيرة لا أحد يعرفها

‏◾هناك عصر احتراف حاليا وانتقال اللاعبين من الإسماعيلى إلى الأهلى أمر طبيعى بسبب القدرة المالية

◾تم رفع القيد عن النادى اليوم عقب دفع مبلغ قدرة 3 ألف فرانك سويسرى

◾هناك 5 قضايا أخرى فى الفيفا ضد لاعبين أجانب تقدر بـ 4 مليون دولار غرامات ونعمل على حلها حاليا

◾تم تحويل أموال التونسى فخر الدين بن يوسف كاملة

◾لا يوجد خلافات مع حسني عبد ربه مع مجلس الإدارة الحالي نرحب به والاستفادة من خبراته

◾أثق في إيهاب جلال المدير الفني للفريق خلال المرحلة الحالية و المقبلة أيضًا

◾الهدف مع إيهاب جلال بناء جيل جديد لفريق الإسماعيلي قادر علي المنافسة والابتعاد عن المراكز المتأخرة

◾لن يرحل أي لاعب عن النادي إلا بموافقة اللجنة الفنية بقيادة علي أبو جريشة و عماد سليمان وإيهاب جلال

◾نحاول الحفاظ علي القوام الأساسي هدفنا الموسم المقبل المنافسة علي المربع الذهبي