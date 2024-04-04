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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قلع الحجر الحلقة 25.. عمر محمد رياض يتعدى على شقيقته بالضرب

مسلسل قلع الحجر
مسلسل قلع الحجر

شهد مسلسل قلع الحجر الحلقة 25 تطور جديد فى الأحداث حيث يكتشف فرماوى "محمد رياض" السر وراء وفاة زوجته الثانية عواطف "مروة عبد المنعم" والتى كانت مريضة بالسرطان وهو ما أدى إلى وفاتها.

بينما عبد الحى "عمر محمد رياض" يعتدى على شقيقته كريمان بالضرب بسبب ما اقترفته حيث اكتشف أنها على علاقة بشخص آخر من عائلة الشواكيش والذين لا يمكن أن يرتبطا سويا.

ويعيش حرازى "عبد العزيز مخيون" حالة من الحزن الشديد بعد أن علم بما فعلته ابنته كريمان بعد أن أنقذها من يد ابنه عبد الحى الذى تعدى عليها بالضرب.

مسلسل قلع الحجر بطولة محمد رياض وسوسن بدر ومنى عبد الغني ولقاء سويدان وعبدالعزيز مخيون وسميرة عبد العزيز، ومجموعة من النجوم، وإخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

تدور أحداث مسلسل قلع الحجر في منطقة النوبة وقمولة في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، والعمل من تأليف أحمد وفدي، وهو أحد مواطني مدينة قمولة.

عبد العزيز مخيون عمر محمد رياض قلع الحجر عبدالعزيز مخيون لقاء سويدان محمد رياض مسلسل قلع الحجر

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