عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام عبري: إطلاق صفارات الإنذار جنوب إسرائيل لأول مرة منذ 3 أشهر

صفارات الإنذار
صفارات الإنذار

انطلقت صفارات الإنذار في مدينة نتيفوت الجنوبية والمجتمعات المجاورة القريبة من قطاع غزة، للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر.

 

وأفاد شهود عيان أنهم شاهدوا القبة الحديدية وهي تعترض صاروخين، في أعقاب هجوم صاروخي من قطاع غزة، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

 

وقالت خدمة الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء إنه لا توجد تقارير عن وقوع إصابات في الهجوم، باستثناء عدد قليل من الأشخاص الذين أصيبوا بجروح طفيفة بعد سقوطهم أثناء هروبهم إلى الملاجئ.

 

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن آخر مرة دوت فيها صفارات الإنذار في نتيفوت كانت في 16 يناير.

إطلاق صفارات الإنذار إسرائيل قطاع القبة الحديدية هجوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هزار وإثارة جدل..إعلامي يكشف تفاصيل تصريحات محمد عبدالله عن إمام عاشور

تصريحات نارية من شريف إكرامي على مطالب اعتذار رمضان صبحي لـ الأهلي

قرار مفاجئ من أحمد العوضي وياسمين بعد انفصالهما

فتاة الإسكندرية .. القبض على بطلة الفيديوهات الخادشة بالإنترنت

دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من رمضان.. أكثر من العبادة والذكر والصلاة على النبي

التوقيت الصيفي 2024.. استعد لتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

بسبب الدواجن| رئيس شعبة القصابين يتوقع انخفاض أسعار اللحوم لـ 120 جنيها

بعد محاولات عدة لإنقاذه| وفاة الشاب طه بعد سقوطه في بئر.. وجهود مكثفة لاستخراج الجثمان

ترشيحاتنا

حسام حبيب: شيرين لما حلقت شعرها وقعت على ركبي في الأرض.. فيديو

هاجر سعد الدين: ربنا عارف أنا عاوزه إيه..ولما بلجأ له مش بعرف أتكلم

حديدة وخفاش محبوسين بقضايا قت.ـل.. تفاصيل جديدة في جريمة المعصرة| فيديو

نصر أبو الحسن: إيهاب جلال مستمر في قيادة الإسماعيلي الموسم المقبل

إحداث عاهة مستديمة لجارهما.. ننشر نص حيثيات المحكمة في واقعة البساتين

قاعد مع ولد مش بنت.. اعتراف مثير من حسام حبيب على شيرين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل صدفة الحلقة 25.. صاصا يرفض تطليق رباب ممتاز ويقف ضد أهله

أماكن مشاهدة الكسوف الكلي 2024 .. أكثر من 14 مدينة حول العالم

المداح 4 الحلقة 26.. فتحي عبد الوهاب يهدد صابر بالانتقام منه وعائلته

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

فيديو

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

اتحملت اللي محدش يتحمله.. ميكا البغداد ترد على "مسلم " وتكشف سبب انفصالهما

يسرا قالتلي مش هتباس إلا من أحمد عز.. إيناس الدغيدي تكشف قصة غريبة

زيادة جديدة في أسعار السجائر .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ