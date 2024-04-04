إعلام عبري: إطلاق صفارات الإنذار جنوب إسرائيل لأول مرة منذ 3 أشهر

انطلقت صفارات الإنذار في مدينة نتيفوت الجنوبية والمجتمعات المجاورة القريبة من قطاع غزة، للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر.

وأفاد شهود عيان أنهم شاهدوا القبة الحديدية وهي تعترض صاروخين، في أعقاب هجوم صاروخي من قطاع غزة، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وقالت خدمة الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء إنه لا توجد تقارير عن وقوع إصابات في الهجوم، باستثناء عدد قليل من الأشخاص الذين أصيبوا بجروح طفيفة بعد سقوطهم أثناء هروبهم إلى الملاجئ.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن آخر مرة دوت فيها صفارات الإنذار في نتيفوت كانت في 16 يناير.