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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من يومين.. شبانة يعلن عن مفاجأة صادمة بشأن مباراة القمة

صدى البلد

أعلن الاعلامي محمد شبانة عن مفاجأة صادمة للجماهير بشأن إقامة مباراة القمة بالسعودية عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وكتب شبانة: مفاجأة الزمالك أرسل موافقة قمة الأهلي بالسعودية من يومين.

وكشف الإعلامي هاني حتحوت عن سبب عدم الإعلان عن إقامة مباراتي الأهلي والزمالك في الدوري المصري في السعودية حتى الآن.

وأشار هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إلى أنه بكل بساطة وفقًا للوائح بطولة الدوري بأنه وفقًا للوائح بما أن التعاون بين قارتين مختلفتين فإن الأمر يتطلب موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» ومن ثم موافقة الاتحاد الأفريقي «الكاف».

وأضاف حتحوت أنه سأل أحد المسؤولين الكبار في الاتحاد الأفريقي، لم يسمه، وقد ردّ بأن الطلب وصل للاتحاد الأفريقي وأنه قيد المناقشة حاليًا، وأنه لم يتم الموافقة حتى الآن على الأمر.

وقال حتحوت إن موضوع لعب مباراتي القمة في السعودية له مؤيدون وله معارضون، متحدثًا عن أن له فؤائد من الناحية التسويقية.

الزمالك الزمالك و الاهلي مباراة القمة السعودية

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