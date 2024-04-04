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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

الباز: الدور المصري حيوي لإنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة

المهندس أحمد الباز
المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر

استنكر المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، خاصة مع انتهاء شهر رمضان المعظم، ودخول عيد الفطر المبارك، مشددًا على ضرورة أن دفع مسارات التهدئة للوصول إلى هدنة إنسانية في القطاع ووقف كامل لإطلاق النار.

وأشار الباز في تصريحات له، إلى الوضع الإنساني المتأزم في القطاع والذي ازداد سوءًا باستهداف قافلة تابعة لمنظمة المطبخ المركزي العالمي في دير البلح وسط غزة، ما أدى إلى استشهاد 7 من العاملين في المنظمة الإغاثية، رغم التنسيق المسبق مع الجانب الإسرائيلي.

ودعا الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر كافة الدول والبرلمانات والمجتمع الدولي والجهات المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي، إلى التحرك العاجل لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين على أعمالهم الوحشية، والعمل على كبح جماح العدوان الصهيوني لإيقاف الحرب على غزة.

وأكد الباز على أهمية وحيوية الدور المصري في إنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة رغم العراقيل الإسرائيلية التي تؤكد تعنت واضح ضد المدنيين في غزة، لتسطر جريمة حرب جديدة للكيان الصهيوني بحق المواطنين العزل، مشيدًا بتحذير الرئيس عبد الفتاح  السيسي من أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية وتبعاتها الإنسانية.

العداون الإسرائيلي الغاشم قطاع غزة شهر رمضان المعظم عيد الفطر المبارك دير البلح

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