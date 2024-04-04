الجيل الديمقراطي يختتم فعاليات مسابقة القرآن الكريم بمحافظة الدقهلية.. صور

أقام حزب الجيل الديمقراطي بمحافظة الدقهلية مسابقة لحفظة القرآن الكريم طوال شهر رمضان الكريم، بين قري مركز بني عبيد ،بقرية الزهيري بمحافظة الدقهلية تنفيذا لتوجيهات ناجي الشهابي رئيس الحزب.

وشهد الحفل توزيع شهادات وجوائز للفائزين في المسابقة الرمضانية لحفظة القرآن الكريم بحضور الدكتور حسن هجرس أمين عام الحزب بمحافظة الدقهلية وعضو الهيئة العليا للحزب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والشخصيات العامة والإعلامية من أبناء الدقهلية.

وحضر من قيادات الحزب بمحافظة الدقهلية المهندس إبراهيم علاء هجرس أمين عام التنظيم للحزب بمحافظة الدقهلية، الشيخ عبد الرحمن زيدان عضو اللجنة الدينية للحزب بمحافظة الدقهلية، الشيخ محمد الفداوي عضو اللجنة الدينية للحزب بمحافظة الدقهلية، والدكتور محمد العشري أمين اللجنة الاقتصادية للحزب بالدقهلية ، والشيخ محمد عبدالسلام منسق عام المسابقة، وبعض قيادات الحزب بمركز ومدينة بني عبيد والوحدات الحزبية.

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