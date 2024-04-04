الأمم المتحدة: تحركات المساعدات الإنسانية في غزة ستستأنف الليلة

أعلنت الأمم المتحدة، أن تحركات المساعدات الإنسانية في غزة ستستأنف الليلة بعد تجميد استمر 48 ساعة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
وأضافت: "قافلة مساعدات إنسانية ستتحرك الليلة ونأمل أن تصل إلى شمال قطاع غزة".
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أعلنت الأمم المتحدة، أن تحركات المساعدات الإنسانية في غزة ستستأنف الليلة بعد تجميد استمر 48 ساعة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
وأضافت: "قافلة مساعدات إنسانية ستتحرك الليلة ونأمل أن تصل إلى شمال قطاع غزة".
ADVERTISEMENT