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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حيازة سلاح ومخدرات.. مفاجأة في حيثيات الحكم على متهم بدار السلام ‏

صدى البلد

أودعت محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع ‏الخامس، حيثيات براءة متهم بحيازة سلاح أبيض ومخدرات في دار السلام. ‏

وأسندت النيابة العامة للمتهم كريم.ع بأنه في يوم 30 يوليو 2022 بدائرة قسم شرطة دار السلام ‏أحرز جوهراً مُخدراً (الهيروين) بقصد الاتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. ‏

وقالت المحكمة في حيثيات البراءة إنها أحاطت بواقعات الدعوى وظروفها وإنها لا ‏تطمئن لصحة الاتهام القائم فيها. 
ذلك أنه من المقرر أن يكفي أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم ‏كي يقضي ببراءته، ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يتعين أن تبنى على الجزم ‏واليقين وليس مجرد الظن والتخمين. ‏

وأضافت الحيثيات :"الرواية التي سطرها ضابط الواقعة بمحضره وأدلى بها بتحقيقات ‏‏النيابة العامة لا تطمئن المحكمة إلى صدقها ومصداقيتها ومن دواعي عدم الاطمئنان أنه ‏‏ليس من المُتصور عقلاً ومنطقاً أن يقوم المتهم بإحراز سلاح أبيض "كتر" وحمله بطريقة ‏‏ظاهرة بالطريق العام جهاراً وعلى رأى ومسمع من المارة". ‏

وتابعت :"جاء ذلك في مواجهة ضابط الواقعة انتظاراً للقبض عليه وتقديمه للعدالة مع ‏‏علمه بخطورة هذا النشاط، والعقوبة المغلظة له، وكأنها دعوة للضابط للقبض عليه".‏

وتابع نص الحيثيات :"الأوراق خلت من ثمة دليل يقيني مُعتبر يصلح لإدانة المتهم ‏‏بمقتضاه ومن ثم لا يسع المحكمة سوى القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه".‏

وكانت حكمت المحكمة حكمت حضورياً ببراءة المُتهم كريم.ع مما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر ‏والسلاح الأبيض المضبوطين، وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو ‏عيدة وخالد عبد الغفار، وحضور  أحمد النواوي وكيل النيابة.

السلام الأحكام الجنائية الهيروين المستشار حمدي السيد الشنوفي جوهر المخدر جنايات القاهرة

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