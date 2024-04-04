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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

50 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

الصلاة في المسجد
الصلاة في المسجد الأقصى

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية في القدس، اليوم الخميس 4 أبريل 2024 إن 50 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك.

وأضافت دائرة الأوقاف الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي واصل التعنت والتضييق ضد المصلين حيث انتشرت قوات الاحتلال عند أبواب المسجد الأقصى، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". 

وفي البلدة القديمة من القدس المحتلة، انتشرت القوات الإسرائيلية وفتشت عددا من الشبان الفلسطينيين، ودققت في هوياتهم أثناء مرورهم من طريق باب حطة، واعتقلت الشاب جمال عسلي من بلدة كفر قرع داخل أراضي الـ48، أثناء اعتكافه في المسجد الأقصى.

 

وأدى عدد من المبعدين عن المسجد الأقصى الصلاة عند طريق المجاهدين قرب باب الأسباط، في البلدة القديمة من القدس المحتلة.

 

المسجد الأقصى المسجد الأقصي المبارك دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية الاحتلال الاسرائيلي

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