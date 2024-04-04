الفنان محمد محمود يقيم حفل إفطار لأسرة أعلى نسبة مشاهدة

أقام الفنان محمد محمود حفل إفطار لأسرة مسلسل أعلى نسبة مشاهدة احتفالا بنجاح المسلسل وتصدره التريند وقت عرضه فى النصف الأول من الشهر الكريم.

وحضر حفل الإفطار كل من إنتصار وأحمد فهيم وليلى أحمد زاهر وإسلام إبراهيم وفرح يوسف والمخرجة ياسمين أحمد كامل وسمر طاهر مؤلفة العمل.



كما حضر المخرج وائل إحسان وأشرف فايق وخالد دياب وعبدالله أبو الفتوح منتج المسلسل.









محمد محمود يتحدث عن أعلى نسبة مشاهدة



عبر الفنان محمد محمود عن سعادته بنجاح مسلسل اعلي نسبة مشاهدة و أكد أنه سعيد بالعمل مع كل فريق العمل.

وكشف الفنان محمد محمود في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد " أن الذي حمسه في المشاركة أن الموضوع مهم جدا موضوع الساعة السوشيال ميديا واستخدمتها بشكل سلبي لتحقيق شهرة أو مكسب سريع و استطرد أن دي حاجه مضرة في المجتمع كان لازم مناقشة الموضوع و كما أن الشخصية التي أسندت له شعر أنها شخصية مهمة جداً و دور مختلف عن ما قدمه من قبل و تحمس جدا للعمل.

وتابع الفنان محمد محمود أن الشخصية أب حقيقي و موظف من طبقة شعبية و الشخصية أثرت في كل أب.



و استطرد أن الشخصية تعطي جرس إنذار لكل عائلة و أكد انه كان متوقع النجاح و التريند و أن المسلسل الحصان الأسود في السباق الرمضاني و لكن مكنش يتوقع أن ردود الفعل سوق تكون من أول يوم عرض و الحمد لله .



وأكد أن كل عناصر العمل ممتازة و كان هناك مصداقية و وواقعية و الناس حسيت بالمعاناة و البكاء و القلق كانه في الحقيقة.