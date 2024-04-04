رئيس جامعة كفر الشيخ يعلن نتيجة مسابقة قادرون باختلاف للطلاب المثاليين

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم عن نتائج مسابقة "قادرون باختلاف" للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعة، بهدف دمج ذوي الهمم في مجتمع الجامعة وتحقيق مبدأ المساواة.

نُظمت المسابقة من قبل الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

نتائج المسابقة

الطالب المثالي:

المركز الأول: مصطفى أيمن حامد، كلية الحقوق

المركز الأول (مكرر): محمد عبد الكريم عبد الله، كلية الآداب

المركز الثاني: أحمد ماهر شنقار، كلية الصيدلة

المركز الثاني (مكرر): محمد هشام جلو، كلية التربية النوعية

المركز الثالث: عمر شريف عبد السلام، كلية الألسن

المركز الثالث (مكرر): محمد طه عبد السلام، كلية الآداب

الطالبة المثالية:

المركز الأول: أسماء خميس علام، كلية الألسن

المركز الأول (مكرر): سهيلة السيد مصطفى، كلية الآداب

المركز الثاني: هدى عبد الرازق عبد الحميد، كلية التجارة

المركز الثاني (مكرر): ميرنا سامي خضر، كلية الآداب

المركز الثالث: منى طه أحمد شلبي، كلية الآداب

المركز الثالث (مكرر): منار وجدي بخيت، كلية التمريض

هنأ الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، جميع الفائزين في مسابقة "قادرون باختلاف" للطالب والطالبة المثاليين، مؤكداً على أهمية هذه المسابقة في إبراز قدرات ذوي الهمم وإمكانياتهم، ودمجهم في المجتمع الجامعي.