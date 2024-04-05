الشاعر عنتر هلال: حميد الشاعري يعيش فترة من الكسل الفني.. فيديو

أشاد الشاعر الغنائي عنتر هلال، بفترة عمله مع المطرب حميد الشاعري، لافتا إلى أنه كان يعتبر الفن "لعبة لطيفة" يمارسها بحرية دون قيود أو معايير.

تابع عنتر هلال خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، حميد الشاعري كان وشه حلو عليا أوي و عملت فلوس حلوة من وراه ولكنه حاليا يعيش فترة من الكسل الفني".

وروى الشاعر الغنائي عنتر هلال، العديد من الذكريات في حياته الشخصية قائلا: "صوتي مش حلو واشتغلت مقرئ في المآتم عشان الحالة كانت تعبانة، ورقصت في الأفراح مقابل تناول وجبة العشاء.