الشهابي لـ صباحي: يجب على كل قيادة حزبية أن تكون داعمة لقضايا الأمن القومي

أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، ضرورة التزام أى قيادة حزبية مصرية فى زياراته الخارجية ولقاءاته التلفزيونية بثوابت الدولة المصرية، بحيث يكون داعما لكل قضايا الأمن القومى وأن تكون مواقفه الحزبية لا تتعارض مع السياسات التى تنتهجها الدولة المصرية وخاصة تلك السياسات الخارجية التى تتعلق بقضيتنا المركزية.

ودعا الشهابي فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" حمدين صباحى إلى الارتفاع على المواقف الحزبية الضيقة ليحقق توافقا مع مصالح الوطن العليا فى لقاءاته الإعلامية وألا يعطى فرصة للمتربصين بالوطن ان ينالوا منه.

وطالب رئيس حزب الجيل، صباحى بأن يتذكر دائما ماحدث من تدخلات فى شئوننا الداخلية من تنظيمات متطرفة وضعت نفسها عنصرا فاعلا فى مخططات أصحاب الفوضى الخلاقة وساعدت في اقتحام السجون وتهريب السجناء منها ، مضيفا أن ذلك التنظيم لم يعتذر حتى الآن عما ارتكبه ضد الدولة والشعب المصرى فى أحداث 25 يناير 2011 وما بعدها.

وأكد رئيس حزب الجيل أن أى سياسى مصرى ملتزم كان عليه أن يطالب حزب الله بالاعتذار عما ارتكبه من جرائم يعاقب عليها القانون المصرى والقانون الدولى.

وكان حزب الكرامة أعلن أن حمدين صباحى ، الأمين العام للمؤتمر القومى العربى يحل ضيفا اليوم على قناة الميادين اللبنانية.