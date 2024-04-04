بن سلمان يؤكد دعم الأردن في حفظ أمنه واستقراره

أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء، اليوم الخميس 4 أبريل 2024 دعم المملكة للأردن للحفاظ على أمنها في ظل الظروف المحيطة.

وأجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك الأردن بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وعبر بن سلمان، خلال الاتصال الهاتفي، عن دعم السعودية فيما تتخذه الحكومة الأردنية من إجراءات للحفاظ على أمن الأردن واستقراره، مؤكدا على وقوف المملكة مع الأردن الشقيق في هذه الظروف.

وأعرب جلالة ملك الأردن عن التقدير لموقف المملكة الداعم لأمن واستقرار الأردن.