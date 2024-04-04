قصور الثقافة تنظم حفلا لتكريم مواهب دوري الإبداع من طلاب المدارس غدا

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في التاسعة مساء غد الجمعة، حفلا لتكريم مواهب دوري الإبداع والتميز والفنون، بجمعية الشبان العالمية بمنفلوط، وتأتي الفعاليات في إطار برامج وزارة الثقافة لدعم ورعاية الموهوبين من طلاب المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

يتضمن الحفل المنفذ بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة أسيوط، فقرات فنية للمواهب، بجانب استعراضات فنون ومواهب الإبداع من الطلاب المشاركين بالدوري، ثم فقرة التكريم، كما تقام أمسية شعرية يشارك فيها الأديب د. رمضان حسانين والشعراء أحمد عبد الحميد، محمود زناتي، محمد عادل، رمضان زيدان، سيد حسن عبد الرحمن.

ونفذ فعاليات دوري الإبداع بيت ثقافة منفلوط برئاسة الشاعر بهاء توفيق على مدار الشهور السابقة وتنافس فيه ما يقرب من ثلاثة آلاف طالب وطالبة على مستوى الإدارة التعليمية بمنفلوط.