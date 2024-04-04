أطفال "أهالينا" في ضيافة قصر السينما استمرارا لاحتفالات شهر رمضان

استقبل قصر السينما بجاردن سيتي عددا من أطفال حي "أهالينا 2"، ضمن فعاليات برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد لأبناء المناطق المطورة "بديل العشوائيات" احتفالا بشهر رمضان، في إطار برامج وزارة الثقافة.

بدأت الفعاليات مع ورشة حكي للتعريف بمظاهر الاحتفال بشهر رمضان، أعقبها ورشة لتعليم أساسيات الرسم والتلوين، وفقرة رسم على الوجه.

وتضمنت الفعاليات عرضا لفيلم رسوم متحركة، بجانب مسابقات ثقافية، واختتم اليوم بتوزيع مجلة قطر الندى وبعض الجوائز العينية على الأطفال.

وأعدت هيئة قصور الثقافة هذا العام برنامجا مميزا لأبناء أحياء الإسكان البديل يتضمن عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ومنها زيارات لقصر السينما بجاردن سيتي انطلقت مع بداية الشهر الكريم، بالتعاون بين الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، والإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د حنان موسى، وتنفذ بإشراف د. جيهان حسن، مدير عام ثقافة الطفل والمشرف على المشروع، استمرارا لما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مكثفة بشكل دوري لمناطق الإسكان البديل بعدة محافظات.