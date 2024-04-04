جامعة الدول العربية تعلن دعمها للحكومة الفلسطينية الجديدة

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس 4 أبريل 2024 عن دعمه للحكومة الفلسطينية الجديدة التي يترأسها الدكتور محمد مصطفى.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن تلقى رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الخارجية محمد مصطفى، تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من أبو الغيط، هنأه فيه بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة ومباشرة أعمالها، متمنيا له التوفيق والسداد.

وأعرب أبو الغيط عن دعم "مصطفى" في سبيل إنجاح أجندة الحكومة الفلسطينية وأولوياتها، وعلى رأسها إغاثة غزة ووقف العدوان والإصلاح، لخدمة الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته.