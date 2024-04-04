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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ ونائبه يكرمان شاباً لترويجه للمعالم التاريخية والتراثية.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

كرَّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور أحمد أبو الخير؛ لجهوده في الترويج لمعالم محافظة كفرالشيخ السياحية والتاريخية والتراثية، ودعم قضايا التنمية وتوعية المجتمع، قائلاً: " نموذج مشرف لشاب محب لبلده".

أشاد  محافظ كفرالشيخ،  بدور الدكتور أحمد أبوالخير، في توعية الشباب بالعديد من القضايا الاجتماعية علي منصات التواصل الاجتماعي، مقدماً له الشكر علي دوره وجهوده المتميزة.

 

ودعا محافظ كفر الشيخ، إلى أهمية الاستمرار في مثل هذه الحملات الشعبية والأنشطة التوعوية دعماً للمجتمع وخاصة الشباب.

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التواصل الاجتماعي الانشطة التوعوية اللواء جمال نور الدين القضايا الاجتماعية جمال نور الدين ديوان عام المحافظة

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