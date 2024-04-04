محافظ كفر الشيخ ونائبه يكرمان شاباً لترويجه للمعالم التاريخية والتراثية.. صور

كرَّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور أحمد أبو الخير؛ لجهوده في الترويج لمعالم محافظة كفرالشيخ السياحية والتاريخية والتراثية، ودعم قضايا التنمية وتوعية المجتمع، قائلاً: " نموذج مشرف لشاب محب لبلده".

أشاد محافظ كفرالشيخ، بدور الدكتور أحمد أبوالخير، في توعية الشباب بالعديد من القضايا الاجتماعية علي منصات التواصل الاجتماعي، مقدماً له الشكر علي دوره وجهوده المتميزة.

ودعا محافظ كفر الشيخ، إلى أهمية الاستمرار في مثل هذه الحملات الشعبية والأنشطة التوعوية دعماً للمجتمع وخاصة الشباب.

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